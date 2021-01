сегодня



Видео с текстом от RUINS OF ELYSIUM



Ruins Of Elysium опубликовали официальное видео с текстом на композицию "Atlas", которая взята из нового альбома Amphitrite: Ancient Sanctuary In The Sea”, выпущенного пятнадцатого января. За сведение отвечал Vincenzo Avallone из Deep Water Recordings, а в качестве гостей в записи принимали участие Melissa Ferlaak, Föxx Salema, Rayssa Monroy и Zaiiah.



Трек-лист:



01. Alexiel: An Epic Lovestory

02. Queen Of The Seven Seas

03. Belladonna

04. Leviathan

05. Oceanic Operetta

06. Atlas

07. Book Of Seals

08. Amphitrite

09. Okami, Mother Of The Sun

10. The Ocean is Yemanja’s

11. Cathedral Of Cascades

12. Canzone Del Mare (Canção Do Mar)







