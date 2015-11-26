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Новое видео TURBULENCE
"Madness Unforeseen", новое видео группы TURBULENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Frontal, выходящего 12 марта на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Inside The Gage"
"Madness Unforeseen"
"Dreamless"
"Ignite"
"A Place I Go To Hide"
"Crowbar Case"
"Faceless Man"
"Perpetuity"
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