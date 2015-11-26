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Turbulence

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Страна
LebanonЛиван
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Новое видео TURBULENCE



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"Madness Unforeseen", новое видео группы TURBULENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Frontal, выходящего 12 марта на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Inside The Gage"
"Madness Unforeseen"
"Dreamless"
"Ignite"
"A Place I Go To Hide"
"Crowbar Case"
"Faceless Man"
"Perpetuity"

Lebanon's TURBULENCE To Release Frontal Album In March; "Madness Unforeseen" Music Video Streaming



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