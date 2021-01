сегодня



Новое видео TURBULENCE



"Madness Unforeseen", новое видео группы TURBULENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Frontal, выходящего 12 марта на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Inside The Gage"

"Madness Unforeseen"

"Dreamless"

"Ignite"

"A Place I Go To Hide"

"Crowbar Case"

"Faceless Man"

"Perpetuity"







