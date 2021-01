сегодня



"Psychic Totality", новое видео INCARCERATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР “Empiricism”, выход которого на виниле, CD и кассете намечен на 16 апреля.



Трек-лист:



01. Chthonic Pulse

02. Psychic Totality

03. Beneath the Chains of Existence

04. Chasms of Metaflesh







