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Vestindien

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Новая песня VESTINDIEN



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"Meldrøye", новая песня VESTINDIEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Null”, выход которого намечен на 12 февраля на Cd, виниле и в цифровом варианте:

01. Mot Dag
02. Berenberg
03. Meldrøye
04. Null
05. Ormegard
06. Ned
07. Øst For Sol




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