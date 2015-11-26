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Новая песня VESTINDIEN



"Meldrøye", новая песня VESTINDIEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Null”, выход которого намечен на 12 февраля на Cd, виниле и в цифровом варианте:



01. Mot Dag

02. Berenberg

03. Meldrøye

04. Null

05. Ormegard

06. Ned

07. Øst For Sol







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