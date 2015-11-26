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Новая песня VESTINDIEN
"Meldrøye", новая песня VESTINDIEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Null”, выход которого намечен на 12 февраля на Cd, виниле и в цифровом варианте:
01. Mot Dag
02. Berenberg
03. Meldrøye
04. Null
05. Ormegard
06. Ned
07. Øst For Sol
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