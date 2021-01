сегодня



Новая песня DEEP SPACE MASK



“Nosferatu”, новая песня DEEP SPACE MASK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Songs From The Dark Light”, выход которого намечен на двадцать девятое января на Planet K Records.



Трек-лист:



01. Nosferatu

02. All Hell’s Fire

03. Inside Me

04. Sabbath

05. Angel of Death

06. Princess of the Dark

07. Final War

08. Indians







