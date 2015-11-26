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Deep Space Mask

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Новая песня DEEP SPACE MASK



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“Nosferatu”, новая песня DEEP SPACE MASK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Songs From The Dark Light”, выход которого намечен на двадцать девятое января на Planet K Records.

Трек-лист:

01. Nosferatu
02. All Hell’s Fire
03. Inside Me
04. Sabbath
05. Angel of Death
06. Princess of the Dark
07. Final War
08. Indians




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