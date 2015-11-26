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Новая песня DEEP SPACE MASK
“Nosferatu”, новая песня DEEP SPACE MASK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Songs From The Dark Light”, выход которого намечен на двадцать девятое января на Planet K Records.
Трек-лист:
01. Nosferatu
02. All Hell’s Fire
03. Inside Me
04. Sabbath
05. Angel of Death
06. Princess of the Dark
07. Final War
08. Indians
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