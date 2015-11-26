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Thud Bukit

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Новое видео THUD BUKIT



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Plague Rats, новое видео Thud Bukit, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "W.T.A.F”.

Трек-лист:

01. Ominous Positivity
02. Praise Hail Nothing
03. Happy Go F**k Yourself
04. Got To Get Home
05. Plague Rats
06. All In
07. Per My Last Email
08. The Bus Is Not On Fire
09. Shut In / Shut Out
10. Song Number 10



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

grgr


18 янв 2021, 22:55		Пиздец долбоёб какой-то.

ElectricRetard


18 янв 2021, 23:05		HTO CHIVO?


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просмотров: 136

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