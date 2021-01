сегодня



Новое видео THUD BUKIT



Plague Rats, новое видео Thud Bukit, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "W.T.A.F”.



Трек-лист:



01. Ominous Positivity

02. Praise Hail Nothing

03. Happy Go F**k Yourself

04. Got To Get Home

05. Plague Rats

06. All In

07. Per My Last Email

08. The Bus Is Not On Fire

09. Shut In / Shut Out

10. Song Number 10 https://thudbukit.bandcamp.com/releases







