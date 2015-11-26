Plague Rats, новое видео Thud Bukit, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "W.T.A.F”.
Трек-лист:
01. Ominous Positivity
02. Praise Hail Nothing
03. Happy Go F**k Yourself
04. Got To Get Home
05. Plague Rats
06. All In
07. Per My Last Email
08. The Bus Is Not On Fire
09. Shut In / Shut Out
10. Song Number 10
grgr
ElectricRetard
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