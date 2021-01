сегодня



Новое видео ESCARION



Австралийская группа ESCARION представила видео на композицию "Greed", которая взята из выходящего 29 января альбома “Pillars of the Faith”.



Трек-лист:



01. Inferno

02. Envy

03. Gluttony

04. Lust

05. Greed

06. Pride

07. Wrath

08. Sloth

09. Home (Where the Heart Is)











