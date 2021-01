сегодня



Новая песня HIGH DESERT QUEEN



"The Mountain vs the Quake", новая песня группы HIGH DESERT QUEEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Bury The Queen” , выход которого намечен на июнь 2021 года: https://highdesertqueen.bandcamp.com/







