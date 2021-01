сегодня



Новая песня ARCHED FIRE



“Remote-Controlled End”, новая песня ARCHED FIRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Remote Control”, выход которого намечен на этот год.



Трек-лист:



01. Hindsight 2020

02. Back on Track

03. Remote-Controlled End

04. Crawling Down

05. …And Ride Away

06. A.T.W.

07. Wormhole

08. Escape

09. Futile

10. From Dust to Dust







