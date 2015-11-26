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Новая песня ARCHED FIRE
“Remote-Controlled End”, новая песня ARCHED FIRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Remote Control”, выход которого намечен на этот год.
Трек-лист:
01. Hindsight 2020
02. Back on Track
03. Remote-Controlled End
04. Crawling Down
05. …And Ride Away
06. A.T.W.
07. Wormhole
08. Escape
09. Futile
10. From Dust to Dust
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