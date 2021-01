сегодня



Новое видео GOLGOTHA



"Don't Waste Your Life", новое видео GOLGOTHA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Remembering the Past - Writing the Future", выход которого намечен на второе марта на Xtreem Music.



Трек-лист:



01. Don't Waste Your Life

02. Helpless (re-recorded version)

03. I Am Lost (re-recorded version)

04. Elemental Changes (re-recorded version)

05. Lonely (re-recorded version)







