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Golgotha

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Новое видео GOLGOTHA



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"Don't Waste Your Life", новое видео GOLGOTHA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Remembering the Past - Writing the Future", выход которого намечен на второе марта на Xtreem Music.

Трек-лист:

01. Don't Waste Your Life
02. Helpless (re-recorded version)
03. I Am Lost (re-recorded version)
04. Elemental Changes (re-recorded version)
05. Lonely (re-recorded version)




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