Новая песня FIVE THE HIEROPHANT



Британская группа FIVE THE HIEROPHANT выпустит новую работу, получившую название Through Aureate Void, двадцать шестого февраля на Dark Essence Records:



01. Leaf In The Current

02. Fire From Frozen Cloud

03. Berceuse (For Magnetic Sleep)

04. Pale Flare Over Marshes

05. The Hierophant (II)







