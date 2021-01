сегодня



"Queen Of The Ride", новое видео WEAPON UK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Ghosts Of War, выпущенного 27 сентября 2019 года на Pure Steel Records. http://www.weapon-uk.com/







