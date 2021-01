сегодня



Новый альбом AZIOLA CRY выйдет весной



AZIOLA CRY выпустят новую работу, получившую название “The Ironic Divide”, двадцать третьего марта на Sensory Records. Запись проходила вместе с Jim Siwek в Ultralownoise Studio и Transient Sound, за сведение отвечал Steven Gillis из Transient Sound, мастеринг провел Ted Jansen в Sterling Sound (Alice In Chains, Lamb Of God, Gojira), а за оформление отвечал Micka Klauck.



Трек-лист:



01. And Cowards

02. Hollow Reflections

03. The Ironic Divide

I. Premonitions

II. A Torment of Reason

III. Distort Persona

IV. One Final Collapse

04. Scars Now Rest Where Once Bore Wings https://www.aziolacry.com/







