|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новый альбом VOKONIS выйдет весной
VOKONIS выпустят новую работу, получившую название “Odyssey”, седьмого мая 2021 года на The Sign Records. Альбом был записан в Studio Soundport, Швеция, вместе с Mikael'ем Andersson'ом, за мастеринг отвечал Magnus Lindberg, а оформление выполнил Kyrre Bjurling (Grasping Time, Olde One Ascending Reissue).
Трек-лист:
01. Rebellion
02. Odyssey
03. Blackened Wings
04. Azure
05. Hollow Waters
06. Through the Depths
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).