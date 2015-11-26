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Vokonis

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Новый альбом VOKONIS выйдет весной



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VOKONIS выпустят новую работу, получившую название “Odyssey”, седьмого мая 2021 года на The Sign Records. Альбом был записан в Studio Soundport, Швеция, вместе с Mikael'ем Andersson'ом, за мастеринг отвечал Magnus Lindberg, а оформление выполнил Kyrre Bjurling (Grasping Time, Olde One Ascending Reissue).

Трек-лист:

01. Rebellion
02. Odyssey
03. Blackened Wings
04. Azure
05. Hollow Waters
06. Through the Depths




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