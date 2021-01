сегодня



Новый альбом VOKONIS выйдет весной



VOKONIS выпустят новую работу, получившую название “Odyssey”, седьмого мая 2021 года на The Sign Records. Альбом был записан в Studio Soundport, Швеция, вместе с Mikael'ем Andersson'ом, за мастеринг отвечал Magnus Lindberg, а оформление выполнил Kyrre Bjurling (Grasping Time, Olde One Ascending Reissue).



Трек-лист:



01. Rebellion

02. Odyssey

03. Blackened Wings

04. Azure

05. Hollow Waters

06. Through the Depths







