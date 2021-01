сегодня



Потерянные треки TOMMY BOLIN



К 45-летию со дня смерти Томми Болина Cleopatra Records 12 февраля выпустит сборник ранее не выпускавшихся демо и альтернативных версий "Shake The Devil - The Lost Sessions".



Трек-лист:



01. Shake The Devil (Alternate Mix)



02. Bustin' Out For Rosey (Alternate Version)



03. Hello Again (Outtake, No Strings)



04. Gypsy Soul (Outtake)



05. Sweet Burgundy (Alternate Version)



06. Someday We'll Bring Our Love Home (Instrumental Demo)



07. You Told Me That You Loved Me (Instrumental Demo)



08. Post Toastee (Acoustic Demo)



09. Tommy's Instrumental (Outtake)



10. Gypsy Soul (Acoustic Demo)



11. Gypsy Soul (Rehearsal Demo)



12. Someday We'll Bring Our Love Home (Instrumental Demo)













+0 -0



просмотров: 35