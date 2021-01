сегодня



Обучающее видео от ANCIENT THRONES



ANCIENT THRONES опубликовали обучающее видео к композиции "The Millionth Grave", которая вошла в альбом The Veil:



“Transient”

“The Sight Of Oblivion”

“The Millionth Grave”

“The Soul To Flesh”

“Viduus (The Veil)”

“Sentient”

“The River Of Rain”

“Divided/Dissolve”

“The Infinite Eyes”

“Permanent”







+0 -0



просмотров: 105