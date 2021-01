сегодня



WINTEREVE на Horror Pain Gore Death Productions



Horror Pain Gore Death Productions заключили соглашение с французской готик дум/дэт металл группой WINTEREVE, новый альбом которой получил название October Dark и будет выпущен 19 февраля на CD и в цифровом варианте.



Трек-лист:



“Olima”

“Sea Of Suffering”

“The Quiet Desperation”

“October Dark”

“Call Of The Void”

“Forgotten”

“To Die In Your Arms”

“Down The Path To Perdition”







+0 -0



просмотров: 129