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Wintereve

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WINTEREVE на Horror Pain Gore Death Productions



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Horror Pain Gore Death Productions заключили соглашение с французской готик дум/дэт металл группой WINTEREVE, новый альбом которой получил название October Dark и будет выпущен 19 февраля на CD и в цифровом варианте.

Трек-лист:

“Olima”
“Sea Of Suffering”
“The Quiet Desperation”
“October Dark”
“Call Of The Void”
“Forgotten”
“To Die In Your Arms”
“Down The Path To Perdition”

FranceвЂ™s WINTEREVE Sign To Horror Pain Gore Death Productions For Release Of October Dark Album



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