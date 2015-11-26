WINTEREVE на Horror Pain Gore Death Productions

Horror Pain Gore Death Productions заключили соглашение с французской готик дум/дэт металл группой WINTEREVE, новый альбом которой получил название October Dark и будет выпущен 19 февраля на CD и в цифровом варианте.
Трек-лист:
“Olima”
“Sea Of Suffering”
“The Quiet Desperation”
“October Dark”
“Call Of The Void”
“Forgotten”
“To Die In Your Arms”
“Down The Path To Perdition”
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