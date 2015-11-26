Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 264
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 104
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 72
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 57
*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 48
[= ||| все новости группы



*

Jarhead Fertilizer

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня JARHEAD FERTILIZER



*
zoom
*
* *
"Silence The Narc", новая песня группы JARHEAD FERTILIZER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома , выход которого запланирован на 26.02 на Closed Casket Activities.

Трек-лист:

"Intro"
"Product Of My Environment"
"Trials And Tribulations"
"Silence The Narc"
"Paranoia Seeping"
"Embedded In Your Mind"
"Baptized By Fire"
"An End To Your Sacred World"
"Drowned In Your Blood"
"Agony Churning"
"Life Is Prison"

JARHEAD FERTILIZER Streaming New Song "Silence The Narc"; Debut Album Available In February



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 117

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом