Новая песня JARHEAD FERTILIZER



"Silence The Narc", новая песня группы JARHEAD FERTILIZER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома , выход которого запланирован на 26.02 на Closed Casket Activities.



Трек-лист:



"Intro"

"Product Of My Environment"

"Trials And Tribulations"

"Silence The Narc"

"Paranoia Seeping"

"Embedded In Your Mind"

"Baptized By Fire"

"An End To Your Sacred World"

"Drowned In Your Blood"

"Agony Churning"

"Life Is Prison"







