Новое видео DARZAMAT



"The Sleeping Prophet", новое видео группы DARZAMAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома A Philosopher at the End of the Universe, выпущенного в прошлом году. http://www.darzamat.art.pl







