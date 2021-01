сегодня



Новое видео SHAPE OF WATER



“Perfect Love (Electro-acoustic Version)”, новое видео SHAPE OF WATER, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в ЕР "Lockdown On Mars”, выход которого намечен на двенадцатое февраля на Eclipse Records.



Трек-лист:



01. Mars-X (cinematic version)

02. The World Is Calling Me (cinematic version)

03. Perfect Love (electro-acoustic version)

04. The Great Still Karma

05. Hurt (Nine Inch Nails cover) – produced by Shape Of Water & mixed by David Radahd-Jones







