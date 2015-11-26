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Shape Of Water

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Новое видео SHAPE OF WATER



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“Perfect Love (Electro-acoustic Version)”, новое видео SHAPE OF WATER, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в ЕР "Lockdown On Mars”, выход которого намечен на двенадцатое февраля на Eclipse Records.

Трек-лист:

01. Mars-X (cinematic version)
02. The World Is Calling Me (cinematic version)
03. Perfect Love (electro-acoustic version)
04. The Great Still Karma
05. Hurt (Nine Inch Nails cover) – produced by Shape Of Water & mixed by David Radahd-Jones




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