|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео SHAPE OF WATER
“Perfect Love (Electro-acoustic Version)”, новое видео SHAPE OF WATER, доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в ЕР "Lockdown On Mars”, выход которого намечен на двенадцатое февраля на Eclipse Records.
Трек-лист:
01. Mars-X (cinematic version)
02. The World Is Calling Me (cinematic version)
03. Perfect Love (electro-acoustic version)
04. The Great Still Karma
05. Hurt (Nine Inch Nails cover) – produced by Shape Of Water & mixed by David Radahd-Jones
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).