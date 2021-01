сегодня



Видео с текстом от HURRICANE ON SATURN



HURRICANE ON SATURN опубликовали официальное видео с текстом к песне “Me Versus All”, которая взята из дебютного альбома “Killing Field”. Группа также сообщила, что начала работу над новым синглом “Outsider”.



Трек-лист:



01. Among the Shadows

02. Till We Die

03. The Weight of the Sky

04. Me Versus All

05. Killing Field

06. T.F.W.

07. I’m on My Own

08. Everytime

09. Coma

10. We Hate







