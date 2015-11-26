|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня QWäLEN
“Unohdan sinut”, новая песня финской блэк-металл-группы Qwälen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Unohdan sinut”, выход которого намечен на 19 февраля на Time To Kill Records.
Трек-лист:
01. Pimeä tila
02. Viekää minut pois
03. Polku
04. Hän ei tule koskaan
05. Rituaali
06. Unohdan sinut
07. Temppeli
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).