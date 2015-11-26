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Новая песня QWäLEN



“Unohdan sinut”, новая песня финской блэк-металл-группы Qwälen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Unohdan sinut”, выход которого намечен на 19 февраля на Time To Kill Records.



Трек-лист:



01. Pimeä tila

02. Viekää minut pois

03. Polku

04. Hän ei tule koskaan

05. Rituaali

06. Unohdan sinut

07. Temppeli







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