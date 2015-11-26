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Qwälen

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21 янв 2021 : 		 Новая песня Qwälen
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Новая песня QWäLEN



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“Unohdan sinut”, новая песня финской блэк-металл-группы Qwälen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “Unohdan sinut”, выход которого намечен на 19 февраля на Time To Kill Records.

Трек-лист:

01. Pimeä tila
02. Viekää minut pois
03. Polku
04. Hän ei tule koskaan
05. Rituaali
06. Unohdan sinut
07. Temppeli




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