Кавер-версия SUNRIDE от DOZER



DOZER представили собственное прочтение композиции SUNRIDE "Vinegar Fly", которая войдёт в новый ЕР “Vultures”, его выход намечен на 12 февраля на Heavy Psych Sounds Records.



Трек-лист:



01. The Blood Is Cold

02. The Impostor

03. Last Prediction

04. Vultures

05. Head Ghosts

06. To The Fallen

07. Vinegar Fly (Sunride cover) bonus track







