Карантинное видео HOLDING ABSENCE



HOLDING ABSENCE приняли участие в новом эпизоде "The K! Pit" — группа выступила в Blondies, Лондон, Великобритания. Кроме того, стало известно, что новая работа получила название “The Greatest Mistake Of My Life” и будет выпущена шестнадцатого апреля на SharpTone Records.











