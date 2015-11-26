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Карантинное видео HOLDING ABSENCE
HOLDING ABSENCE приняли участие в новом эпизоде "The K! Pit" — группа выступила в Blondies, Лондон, Великобритания. Кроме того, стало известно, что новая работа получила название “The Greatest Mistake Of My Life” и будет выпущена шестнадцатого апреля на SharpTone Records. |
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