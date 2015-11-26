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Bad Rabbits

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BAD RABBITS записали кавер-версии Майкла Джексона, Deftones, The Smashing Pumpkins



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Группа BAD RABBITS двадцать девятого января выпустит новый ЕР “Waves Collide: The Live Covers”, в который войдут ремастированные версии концертных треков:

01 – Michael Jackson – "Human Nature"
02 – The Smashing Pumpkins – "1979"
03 – Deftones – "Sextape"
04 – The-Dream – "Walkin’ On The Moon"
05 – Rihanna – "Love On The Brain"




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