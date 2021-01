сегодня



BAD RABBITS записали кавер-версии Майкла Джексона, Deftones, The Smashing Pumpkins



Группа BAD RABBITS двадцать девятого января выпустит новый ЕР “Waves Collide: The Live Covers”, в который войдут ремастированные версии концертных треков:



01 – Michael Jackson – "Human Nature"

02 – The Smashing Pumpkins – "1979"

03 – Deftones – "Sextape"

04 – The-Dream – "Walkin’ On The Moon"

05 – Rihanna – "Love On The Brain"







