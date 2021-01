GARY HUGHES представил новое видео

сегодня



Двенадцатого марта состоится релиз нового альбома GARY HUGHES'а "Waterside", а также компиляции лучших вещей — "Decades". Первый сингл будет представлен 20 января.



Трек-лист "Waterside":



"All At Once It Feels Like I Believe"

"Electra- Glide"

"Lay Down"

"The Runaway Damned"

"Screaming In The Half Light"

"Waterside"

"Video Show"

"Save My Soul"

"Seduce Me"

"When Love Is Done"



Трек-лист "Decades":



CD1

"First Light"

"Wrecking Machine"

"Perfect Ten"

"In Your Eyes"

"Veritas"

"Dragon Island Cathedral"

"The Night The Love Died"

"This Thing Of Beauty"

"Seducer"

"Look At The Rain"

"It Must Be Love"

"We Walk With Angels"

"Heart Of A Woman"

"The Everlasting Light"

"Precious Ones"



CD2

"Blonde Angel 93’"

"I Won’t Break Your Heart"

"Give My Love A Try"

"The Colours Of My Life"

"Divided We Fall"

"All I Want Is You"

"Wide Awake In Dreamland"

"There By The Grace Of The Gods (Go I)"

"Lies"

"The Miracle Is You"

"Be My Fantasy Tonight"

"This Time"

"Synchronicity"

"All Fall Down"



Видео на Waterside доступно ниже.







