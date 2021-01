сегодня



REDD BARRON выпускают новый альбом



REDD BARRON выпустят в ближайшее время новую работу Sands Of Time, материал для которого был создан в конце 80-х/начале 90-х и нормально закончен и записан только в 2019 году:



"King Of The Hill"

"The Edge"

"Shadowman"

"Not Enough Time"

"The Game"

"Sands Of Time"

"Same Old Story"

"Full Circle"

"Nightmare"

"Caution To The Wind"

"Man With Two Faces"







