23 янв 2021



Бывшие участники 3 INCH OF BLOOD в WORSE



"7'", новый сингл группы WORSE, в состав которой входят бывшие участники 3 INCH OF BLOOD Justin Hagberg, Shane Clark и Matt Wood, доступен для прослушивания ниже. https://worseband.bandcamp.com/

7'' by Worse





+0 -1



просмотров: 365