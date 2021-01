сегодня



“The Empire Has Fallen”, новое видео DARKLORE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Evil of Man”.



Трек-лист:



01. Forlorn the Light

02. The Evil of Man

03. The Ravens Return

04. Castle Black

05. The White Hand

06. From the Shadow

07. Wings of Fire

08. The Empire Has Fallen

09. Retribution

10. Curse of Frostmourne







