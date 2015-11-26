“The Empire Has Fallen”, новое видео DARKLORE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Evil of Man”.
Трек-лист:
01. Forlorn the Light
02. The Evil of Man
03. The Ravens Return
04. Castle Black
05. The White Hand
06. From the Shadow
07. Wings of Fire
08. The Empire Has Fallen
09. Retribution
10. Curse of Frostmourne
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