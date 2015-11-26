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Новое видео CELL PRESS
“Blacked Out In Verdun”, новое видео CELL PRESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР “Cell Press”, выпущенного на кассете на No Funeral Records и Ancient Temple Recordings.
Трек-лист:
01. Piss Police
02. Desert Breath
03. Blacked Out In Verdun
04. Dead At OACI
05. My Son Will No The Truth
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