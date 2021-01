сегодня



“Blacked Out In Verdun”, новое видео CELL PRESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР “Cell Press”, выпущенного на кассете на No Funeral Records и Ancient Temple Recordings.



Трек-лист:



01. Piss Police

02. Desert Breath

03. Blacked Out In Verdun

04. Dead At OACI

05. My Son Will No The Truth







