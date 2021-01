сегодня



Выходит переиздание NATRON



Time To Kill Records объявили о выпуске виниловой версии (на обычном черном и фиолетовом) дебютного альбома NATRON “Hung, Drawn and Quartered”, в оригинале выпущенного в 1997 году:



01. Elmer The Exhumer

02. Enthroned In Repulsion

03. Leechord

04. Flesh Of A Sick Virgin

05. The Stake Crawlers

06. Undead Awake

07. Heretics Consume The Deceased

08. Morgue Feast http://www.facebook.com/natronband





