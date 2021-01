26 янв 2021



Новый альбом ANGEL MARTYR выйдет зимой



Девятнадцатого февраля ANGEL MARTYR выпустят на CD и в цифровом варианте альбом, получивший название "Nothing Louder Than Silence".



Трек-лист:



"Black Rose On A Frozen Grave" (intro)

"The Legion Of The Black Angels"

"Forgotten Metal"

"Black Twin Rising"

"Climbing The Walls Of The Abyss"

"Marked By The Woodblade"

"Reckless Master"

"Nothing Louder Than Silence"

"The Arrival In Geresenes’ Land"

"My Name Is Legion"







