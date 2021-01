26 янв 2021



Новое видео 20 WATT TOMBSTONE



"Midnight Train To Memphi", новое видео группы 20 WATT TOMBSTONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Year Of The Jackalope", выпущенного 22 января.







