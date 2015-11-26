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Beyond Grace

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|||| 26 янв 2021

BEYOND GRACE на Prosthetic Records



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Британская группа BEYOND GRACE заключила соглашение с Prosthetic Records, на котором состоится релиз нового альбома, за сведение которого отвечает Charles Elliott (Abysmal Dawn). Видео на "Fearmonger", первый сингл из этого релиза, доступно ниже.




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