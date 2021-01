26 янв 2021



Новое видео ONISM



“The Sound Of Us”, новое видео дарквейв-проекта ONISM, доступно ниже. Этот трек взят из ЕР "Leyes”:



01. Smoke, Light & Dust

02. Let me

03. Lies

04. Catharsis https://onismproject.bandcamp.com/







+0 -1



просмотров: 223