Новая песня TWITCH OF THE DEATH NERVE



"The Wages of Faith", новая песня TWITCH OF THE DEATH NERVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового релиза “Beset By False Prophets”, выход которого намечен на 12 марта на Comatose Music.



Трек-лист:



01. The Wages of Faith

02. Facadism

03. At the Trial of the Exhumed Pope

04. Confounded by Apophenia

05. Intro (Live)

06. The Locard Principle (Live)

07. A Resting Place for the Wrathful (Live)

08. Ochlocratic Prostration (Live)

09. Apotropaic Scarification (Live)

10. Of Rutting Beasts and Drifting Herds (Live)

11. This Sickening Frailty (Live)

12. A Witness to Ruination (Live)







