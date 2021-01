сегодня



Новый ЕР SPELLFORGER выйдет весной



"Upholders of Evil", новый ЕР индонезийской группы SPELLFORGER, выйдет второго апреля на Personal Records.



Трек-лист:



1. Upholders of Evil

2. Lord of Possession

3. Metal Crusaders

4. Curse Of The Lycans

5. Black Spellcrafters

6. Pestilentia

Pestilentia by Spellforger





+0 -0



просмотров: 172