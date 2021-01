сегодня



Новый альбом COBRA CULT выйдет весной



Пятого мая шведская группа COBRA CULT выпустит на GMR Music новую работу, получившую название "Second Gear". За запись и сведение отвечал Robert Pehrsson (Robert Pehrsson’s Humbucker, Death Breath) в Studio Humbucker, а мастеринг проводил Joel Grind (Dee Snider, Toxic Holocaust, Municipal Waste).



Трек-лист:



1. Sell Your Soul

2. The Devil’s End

3. Run For Your Life

4. Mean Machine

5. Hey!?

6. Dust On My Boots

7. Beat The Demon

8. Hit The Stage







