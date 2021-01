все новости группы







28 янв 2021 : Новое видео ZERO THEOREM



Новое видео ZERO THEOREM



"Joke", новое видео группы ZERO THEOREM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP The Killing II:



“Translucent”

“Joke”

“The Future”

“Swarm”

