сегодня



ERIC KLINGER, DEREK KOVACS в RIGHT HAND REMOVED



ERIC KLINGER (NYC’s Bloodclot!, The Spudmonsters, Built Upon Frustration, Pro-Pain) и DEREK KOVACS (Built Upon Frustration, One on One, Ten Of Swords, No Retreat) основали дум-проект RIGHT HAND REMOVED.







