сегодня



Вокалист LABYRINTH в новом треке AINUR



AINUR представили композицию "Spirit Of Fire", в записи которой принимал участие Roberto Tiranti (Labyrinth) и которая будет включена в альбом "War Of The Jewels", выходящий 19 марта 2021 года на Rockshot Records. За оформление отвечал Felipe Machado (Blind Guardian, Axel Rudi Pell).



Трек-лист:



“Fate Disclosed” feat. Ted Nasmith

“Wars Of Beleriand”

“Hell Of Iron”

“Wars Begin”

“Kinslaying (The First)” feat. Ted Nasmith

“Grinding Ice”

“Battle Under The Stars” feat. Derek Sherinian

“Spirit Of Fire” feat. Roberto Tiranti and Ted Nasmith

“The Broidress”

“The Great Battle (Or The War Of Wrath)” feat. Ted Nasmith

“Apocalypse”

“Apocalypse” (Acoustic bonus track – digital only)







+0 -1



просмотров: 176