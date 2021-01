сегодня



Новое видео GREENLEAF



"Tides", новое видео группы GREENLEAF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Echoes From A Mass, выходящего 26 марта на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1 CD Digipak

- 1 LP Gatefold Vinyl Black

- 1 LP Gatefold Vinyl Cream/Black

- 1 CD Digipak + Patch Bundle

- 1 CD Digipak + Shirt Bundle



Трек-лист:



"Tides"

"Good God I Better Run Away"

"Needle in My Eye"

"Love Undone"

"Bury Me My Son"

"A Hand Of Might"

"March On Higher Grounds"

"Hang On"

"On Wings Of Gold"

"What Have We Become"







