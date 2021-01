сегодня



Новый сингл THE HOLLYWOOD STARS выйдет зимой



THE HOLLYWOOD STARS пятнадцатого февраля на Golden Robot Records выпустят новый сингл "Escape" (Live), запись которого состоялось в рамках выступления в Whisky A Go Go в 2019.







