Новый альбом JANINA JADE выйдет весной



JANINA JADE объявила о выпуске нового альбома, получившего название "Heart Of Rock N' Roll", в записи которого также принимала участие Jennifer Batten (Michael Jackson, Jeff Beck). Релиз диска намечен на 26 марта на GMR Music.



Трек-лист:



"Heart Of Rock N’ Roll"

"The Darkness Of My Soul"

"Before My Time Runs Out"

"Holding On"

"How Long, How Long"

"Trouble"

"Exiled Within My Mind"

"Breathless Breathing"

"The Ghost With No Name"

"Last Chance Saloon"



За сведение и мастеринг отвечал Tobhias Ljung (Bible Black, The Bereaved, Whyte Ash).







