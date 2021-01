все новости группы







29 янв 2021 : Гитарист SODOM на новом альбоме TERRORDOME



Гитарист SODOM на новом альбоме TERRORDOME



"Possessed By Blyat", новое видео группы TERRORDOME, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Straight Outta Smogtown", выходящего пятого февраля на Selfmadegod Record. В качестве гостей в записи принимали участие Frank Blackfire (Sodom, ex-Assassin), Manu Joker (Uganga, ex-Sarcofago), Jairo Vaz (Chaos Synopsis), Friggi Mad Beats (Chaos Synopsis, ex-Attomica) и Konrad Ramotowski (Untervoid, ex-Hate). За оформление релиза отвечал Marcin Bialkowski, а трек-лист выглядит так:



"Terrorizing The Nation As The Best Way To Thwart Shameful Schemes"

"Possessed By Blyat"

"Worried Again"

"Steel On The Road"

"Plastic Death"

"Your Personal Comfort Versus The Global Disaster"

"Desordem E Regresso"

"Into The Void"

"Ego-boost Downfall"

"Money Kills"

"Demolition"

"I Don't Care"

"Conspiracy"

"The Day They Left Their Graves"







