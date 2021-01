сегодня



Новая песня RIDDLEBREAK



“Momentary Brightness”, новая песня группы RIDDLEBREAK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Architeuthis - ärkə’t(y)üthəs, выход которого запланирован на 29 января:



1. Allegiant

2. The Hog

3. A Momentary Brightness

4. Eyes of the World Ender







