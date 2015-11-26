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Новая песня RIDDLEBREAK
“Momentary Brightness”, новая песня группы RIDDLEBREAK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Architeuthis - ärkə’t(y)üthəs, выход которого запланирован на 29 января:
1. Allegiant
2. The Hog
3. A Momentary Brightness
4. Eyes of the World Ender
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