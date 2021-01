сегодня



Новое видео BRAND OF SACRIFICE



"Animal", новое видео группы BRAND OF SACRIFICE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lifeblood", выход которого намечен на пятое марта.



Трек-лист:



01. Dawn

02. Demon King

03. Animal

04. Altered Eyes

05. Prophecy Of The Falcon

06. Perfect World

07. Mortal Vessel

08. Foe Of The Inhuman

09. Vengeance

10. Ruin

11. Corridor Of Dreams

12. Lifeblood







