сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома SISTER



SISTER выпустят новую работу, получившую название "Vengeance Ignited", двадцать шестого февраля.



Трек-лист:



01. Bring Out The Dead

02. Vengeance Ignited

03. Spitfire

04. Scream For Pleasure

05. Psycho Thrilling

06. Primal Rage

07. Die With A Smile

08. Walk With Me

09. Whispering Winds

10. One Last Ride





+0 -0



просмотров: 235