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Minutian

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Новая песня MINUTIAN



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"Magical Thinking", новая песня финской прогрессив группы MINUTIAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Magical Thinking, выход которого намечен на 12 марта:

01. Alien Reflection
02. Suspicious Smiles
03. Doublespeak
04. Supersymmetry
05. Magical Thinking
06. Vacant Eyes
07. Scarefire
08. The Grand Scheme



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