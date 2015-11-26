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Новая песня MINUTIAN



"Magical Thinking", новая песня финской прогрессив группы MINUTIAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Magical Thinking, выход которого намечен на 12 марта:



01. Alien Reflection

02. Suspicious Smiles

03. Doublespeak

04. Supersymmetry

05. Magical Thinking

06. Vacant Eyes

07. Scarefire

08. The Grand Scheme http://www.minutian.com/







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