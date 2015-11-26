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Новая песня MINUTIAN
"Magical Thinking", новая песня финской прогрессив группы MINUTIAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Magical Thinking, выход которого намечен на 12 марта:
01. Alien Reflection
02. Suspicious Smiles
03. Doublespeak
04. Supersymmetry
05. Magical Thinking
06. Vacant Eyes
07. Scarefire
08. The Grand Scheme
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