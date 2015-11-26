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Fuoco Fatuo

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Новая песня FUOCO FATUO



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"Obsidian Katabasis", новая песня FUOCO FATUO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Obsidian Katabasis", выход которого намечен на второе апреля на Profound Lore Records (CD/2LP/Digital).

Трек-лист:

01. Obsidian Bulwark (Creation Of The Absurd)
02. I
03. Thresholds of Nonexistence Through Eerie Aeon
04. II
05. Psychoactive Katabasis
06. III




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