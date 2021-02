сегодня



Новая песня FUOCO FATUO



"Obsidian Katabasis", новая песня FUOCO FATUO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Obsidian Katabasis", выход которого намечен на второе апреля на Profound Lore Records (CD/2LP/Digital).



Трек-лист:



01. Obsidian Bulwark (Creation Of The Absurd)

02. I

03. Thresholds of Nonexistence Through Eerie Aeon

04. II

05. Psychoactive Katabasis

06. III







+0 -0



просмотров: 91